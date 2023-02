Gewiss e Poplast, 167 euro in più nei prossimi tre anni per oltre 200 lavoratori

Sono in arrivo 167 euro in più, nell’arco dei prossimi tre anni, per gli oltre duecento lavoratori delle ditte Gewiss e Poplast di Castel San Giovanni il cui contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato rinnovato fino alla fine del 2025 con una serie di migliorativi. Questi ultimi sono stati introdotti grazie al lavoro “di cesello” operato durante i tavoli di lavoro che hanno visto sedere da una parte i sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dall’altra i rappresentanti della federazione dei datori di lavoro del comparto gomma e plastica. In linea più generale il tavolo di contrattazione ha stabilito relazioni industriali rafforzate attraverso il potenziamento dell’Osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Per Massimo Pelizzari di Femca Cisl si tratta di un “rinnovo importante, grazie a cui si tutelano le retribuzioni e si rafforzano le relazioni industriali, welfare contrattuale, parità di genere, salute e sicurezza, lavoro agile, formazione”.

