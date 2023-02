Agazzano festeggia i cento anni di Elvira Astorri, memoria storica di Cantone

Elvira Astorri è la memoria storica di Cantone di Agazzano. Dei suoi cento anni la gran parte li ha vissuti, e li vive tutt’ora, nella frazione del comune della Valluretta dove per decenni ha gestito un alimentare e una tabaccheria. Erano altri tempi. Tempi in cui la piccola frazione, in cui oggi abitano poche famiglie, era invece popolata da decine di abitanti, una scuola. Una trattoria e due negozi di alimentari. Di uno di quei negozi Palmira, come tutti la chiamano, è stata il volto gioviale. Ancora oggi in tanti si ricordano della storica commerciante e in tanti hanno voluto festeggiarla in occasione del raggiungimento del suo secolo di vita. Un traguardo davvero invidiabile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’