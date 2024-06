Agazzano ritinteggiata da 15 aspiranti pittori edili arrivati dalla Francia

Dalla Francia ad Agazzano per mettere a frutto i “saperi manuali” appresi a scuola. Un gruppo di 15 ragazze e ragazzi del centro di formazione francese BTP CFA di Nantes è stato ospite del comune collinare della Val Luretta. Durante il soggiorno il gruppo di allievi francesi ha ridipinto la sala di musica delle scuole medie di Agazzano. Anche il vicino asilo nido aveva bisogno di un rinfrescata e allora i quindici apprendisti e apprendiste pittori e pittrici edili hanno rimesso a nuovo la ringhiera esterna. I giovani studenti, arrivati in Val Luretta grazie ad un progetto in collaborazione con l’ente scuola edile di Piacenza, hanno anche dipinto su di una tavola di legno uno stemma nuovo di zecca consegnato poi al sindaco, Maurizio Cigalini.