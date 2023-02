Nuova sede per la Cisl di Castel San Giovanni. Spazi ampi e più accessibili

La Cisl di Castel San Giovanni ha cambiato sede. I vecchi locali di via Romagnosi sono stati abbandonati per traslocare al numero 35 della trafficatissima via fratelli Bandiera. Se prima la sede era su più piani oggi la nuova sede è tutta a piano terra, più accessibile quindi anche a chi ha problemi a spostarsi. I locali sono più ampi e luminosi. I servizi offerti, dai servizi fiscali all’assistenza agli immigrati, badanti, scuola solo per citarne alcuni, restano gli stessi.

“Anzi – ha sottolineato ieri li segretario provinciale Michele Vaghini in occasione del taglio del nastro dei nuovi locali – è nostra intenzione implementare i servizi e aprire altre nuove sedi in tutta la provincia”. Tra i presenti anche il segretario nazionale Cisl Giorgio Graziani, per cui “questo tipo di investimento non ha un ritorno economico, ma nelle relazioni che il sindacato instaura con il territorio”. Per Filippo Pieri, segretario regionale Cisl Emilia Romagna, “una sede equivale a un presidio democratico importante”.