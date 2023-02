I ladri entrano in casa mentre è sotto la doccia, anziana urla e li mette in fuga

Una pensionata di Bosco Tosca, frazione di Castel San Giovanni, ha messo in fuga i ladri che – mentre lei era in bagno sotto la doccia – tentavano di svaligiarle la casa.

La donna, sentendo dei rumori provenire dalla cucina, ha iniziato a urlare.

I ladri, forse sorpresi dal fatto che pensavano che la casa in quel momento fosse vuota, hanno quindi desistito e sono fuggiti. Per l’anziana però, già vittima di un brutto episodio poco tempo fa, è stato un shock.

“Poco più di un anno fa – racconta la figlia – si erano presentati due individui spacciandosi per carabinieri che le avevano portato via tutto. Adesso di nuovo hanno tentato di entrarle in casa. Mi chiedo cosa possano volere da una pensionata sola, a cui non è rimasto praticamente nulla”.

Tutto è successo in pochi minuti e in pieno giorno.

