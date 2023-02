Inchiesta su Aipo, il comitato di indirizzo sospende il direttore Berselli

Nella giornata di ieri, martedì 7 febbraio, il Comitato di indirizzo di Aipo – formato dagli assessori all’Ambiente delle quattro Regioni costitutive (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) – si è nuovamente riunito e ha disposto la sospensione cautelare del direttore, Meuccio Berselli.

Questo a seguito delle indagini promosse dalla Procura della Repubblica di Parma – fa sapere la Regione Emilia Romagna – e dopo aver preso atto che il direttore non si è dimesso, nonostante la richiesta avanzata per le vie brevi nel pomeriggio dello scorso venerdì dal presidente del Comitato di indirizzo, organo che lo aveva nominato nel luglio 2022.

Inoltre, per garantire la continuità operativa, il Comitato ha assegnato ad interim le funzioni di Berselli all’ingegner Gianluca Zanichelli, dirigente dell’Agenzia interregionale per il fiume Po per la gestione dell’area territoriale dell’Emilia Occidentale.

Il Comitato sta procedendo con fermezza con l’istruttoria per definire l’assunzione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dell’ente e delle istituzioni.

È stato inoltre condiviso con il nuovo direttore anche la sospensione cautelare dell’altro dipendente coinvolto.