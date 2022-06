Allarme siccità per il Po: “Necessaria maggior coesione tra i territori”

“È necessaria maggior coesione tra i territori” il monito di Meuccio Berselli, Segretario generale dell’autorità distrettuale del fiume Po alla vigilia dell’osservatorio sugli utilizzi delle risorse idriche nell’intero distretto del Fiume Po, che si annuncia come particolarmente delicato alla luce del difficile quadro di scarsità di acqua nella pressoché totalità del comprensorio padano.

“Armonizzare l’utilizzo è la parole chiave – per Berselli – “L’inosservanza del principio potrebbe portare all’intervento del dipartimento della Protezione civile al fine di evitare che alcuni territori possano rimanere a secco o entrare in conflitto con altri”. “L’adattamento al clima – sottolinea il segretario – significa cercare proprio di armonizzare al meglio le esigenze con le effettive disponibilità che oggi sono scarsissime”. E’ infatti fondamentale tenere conto della stagione estiva in arrivo, la scarsità di precipitazioni, le alte temperature sopra la media e il fenomeno della evo-traspirazione dei suoli, l’impoverimento contestuale delle falde sotterranee e la mancanza di neve.

"La percentuale di risorsa prelevata disponibile dovrebbe essere quindi maggiormente equilibrata su tutto il bacino del Po al fine di evitare che alcuni territori possano prelevare maggiori quantità di acqua a discapito di altri" evidenzia Berselli.