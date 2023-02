Tecniche e accorgimenti di sicurezza personale, al via il corso autodifesa per le donne

Al via anche quest’anno un corso gratuito di autodifesa personale per le donne, organizzato dalla associazione I Draghi. Una ventina, nelle scorse edizioni, le partecipanti. Non solamente per imparare le tecniche di difesa, ma anche per apprendere accorgimenti utili a sentirsi più sicure. Donne giovani, quindi, ma anche anziane e pensionate.

Il corso si estenderà su tre sabati successivi, a partire da sabato 11 febbraio, dalle 14 alle 16 presso la palestra Lomazzo di via Giordani a Piacenza.