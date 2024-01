Autodifesa personale, via al corso per migliorare la consapevolezza nelle donne

Migliorare la consapevolezza nelle donne e aiutarle a credere in se stesse. Sarà questo l’obiettivo principale del corso informativo di autodifesa femminile, una serie di lezioni in programma alla palestra Lomazzo di via Giordani. Tre in tutto gli appuntamenti completamente gratuiti, a partire dal 27 gennaio, poi sabato 3 e 10 febbraio, tutti dalle ore 14 alle 16.

Aumentano sempre più, purtroppo, i casi di violenza sulle donne, e iniziative come questa, messa in campo dall’Asd “I Draghi” in collaborazione con Comune e Centro Antiviolenza “La Città delle donne”, intendono proprio dare un aiuto concreto. A presentarla in Comune, è stato l’assessore allo sport Mario Dadati, Stefano Draghi e Paola Giorni dell’associazione “I Draghi” e una rappresentante del Centro Antiviolenza “La Città delle donne”. Come ha spiegato Draghi, il corso “è un aiuto per rendere consapevoli le donne su cosa possono fare in situazioni di pericolo. Abbiamo iniziato a farlo nel 2004 e in vent’anni sono venute quasi mille donne ai nostri corsi, siamo lieti di poter dare questi strumenti a loro in collaborazione con il Centro Antiviolenza”.