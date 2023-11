Progetto Casa Alba, a Ziano una struttura per le donne vittime di violenza

“Un’operazione di convivenza sociale a favore delle donne che provengono da contesti di violenza e in stato di bisogno, un luogo dove ritrovare serenità e riappropriarsi della propria vita”. Tutto questo è Casa Alba, il progetto promosso dalla Fondazione Giulia e Umberto Chiappini che attraverso un sostanziale intervento di ristrutturazione all’interno di una palazzina nel centro di Ziano creerà nove unità abitative per donne in difficoltà e vittime di violenza e i loro bambini. “Come famiglia avevamo a disposizione questa struttura di mille metri quadrati – spiega la presidente della Fondazione Elisabetta Chiappini -, abbiamo quindi deciso di destinarla a un progetto di convivenza solidale. La ristrutturazione è in corso, speriamo di essere pronti entro la metà dell’anno prossimo”.

Oltre ai nove appartamenti autonomi e indipendenti a disposizione delle donne e dei loro bambini, all’interno della palazzina verranno creati diversi spazi comuni e due stanze destinate all’Auser di Ziano. “Un progetto importante – sottolinea Donatella Scardi, presidente del Centro Antiviolenza di Piacenza -, una soluzione abitativa confortevole che consentirà una maggiore fruibilità dell’ospitalità protetta per le donne che hanno terminato il percorso”.

“Un punto di partenza – conclude Scardi – che speriamo possa favorire la realizzazione di realtà di questo calibro anche in città e nel distretto di Levante”. Casa Alba è sostenuta dall’Ausl di Piacenza, dal Comune di Ziano e da diverse associazioni tra cui “Piccoli al centro”, Auser di Ziano, Legambiente e Gati Yoga.