Coldiretti: pacchi-regalo e stelle di Natale per Progetto Vita e Centro Antiviolenza

Il Natale al Mercato Coperto di Campagna Amica si colora di solidarietà per sostenere due importanti realtà del nostro territorio come Progetto Vita e Centro Antiviolenza – Associazione La Città delle Donne. Coldiretti Piacenza ha infatti deciso di dare un contributo concreto con l’avvicinarsi delle festività natalizie: è nato con questo nobile scopo il “Regalo per il Cuore”, una serie di pacchi con prodotti locali, biologici e a chilometro zero il cui ricavato verrà devoluto al Progetto Vita della dottoressa Daniela Aschieri per ampliare la rete di defibrillatori indispensabili alla lotta contro la morte improvvisa da arresto cardiaco. I cesti-regalo saranno disponibili già da questo fine settimana e fino al giorno di Natale: 2 euro andranno automaticamente a Progetto Vita, chi vorrà potrà anche aumentare l’offerta benefica (per ordinazioni e informazioni [email protected], Carla Cavanna 3384047846, Matilde Garetti 3355330455).

La seconda iniziativa sarà invece la classica Stella di Natale, solo in questo weekend: in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il ricavato delle vendite del simbolo natalizio verrà devoluto al Centro Antiviolenza di Piacenza. Per rendere più significativa la propria presenza, i movimenti provinciali di Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa hanno anche dedicato un videomessaggio contro la violenza di genere e i femminicidi.