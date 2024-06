Coldiretti Piacenza: sale la conta dei danni nel Piacentino

Ancora danni da maltempo nel Piacentino. A sottolinearlo è Coldiretti Piacenza: la bufera che nel pomeriggio di martedì 4 giugno si è abbattuta tra Bettola, Perino e Travo con grandine, pioggia, oltre ai forti disagi viabilistici, ha colpito ancora anche le aziende agricole.

i danni del maltempo

“Già le scorse perturbazioni – commenta l’agricoltore Michele Bergamaschi – erano state molto violente, ma questa volta il fenomeno è stato ancor più diffuso ed esteso. Il mio campo di orzo, nella zona tra il Passo del Cerro e Perino, è stato colpito dalla tempesta, il timore è che la perdita del raccolto sia totale”.

Ancor più pesante il bilancio dell’agricoltore e allevatore Emmanuele Malvermi al Passo del Cerro: “L’acqua è arrivata nella nostra azienda agricola – racconta – con una forza dirompente, allagando il campo di erba medica sul quale poi si è abbattuta anche la grandine, il fienile con i balloni e distruggendo addirittura le recinzioni dei nostri pascoli”.

Altri campi nelle vicinanze sono stati completamente devastati, in particolare la coltivazione di favino in Val Perino e si segnalano anche i disagi e tempi lunghi per raggiungere gli animali a causa dei cedimenti viabilistici in queste zone.

Coldiretti Piacenza è impegnata con i suoi uffici zona a monitorare la situazione e invita i soci ad attivarsi con le segnalazioni tempestivamente per valutare le domande in merito ai danni subiti.

il cambiamento climatico

Nelle ultime settimane sono state continue le violente perturbazioni che hanno colpito soprattutto il Nord Italia. Secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd, degli oltre novecento eventi estremi quasi la metà (417) è rappresentata da nubifragi, ma ci sono state anche 132 grandinate e ben 69 tornado. La grandine ha devastato le coltivazioni agricole, mentre le piogge violente e continue anche nel Piacentino hanno allagato i terreni sommergendo cereali e ortaggi e impedendo semine e trapianti.

L’agricoltura italiana è l’attività economica che più di tutte le altre – ricorda il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. Nel 2023 i danni provocati dal maltempo in Italia hanno superato i 6 miliardi di euro.