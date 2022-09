Donne di tutte le età al corso di autodifesa: “Preoccupate dalle continue aggressioni”

Una quindicina di donne di tutte le età, mamme, figlie e anche qualche nonna, si sono presentate alla palestra Lomazzo via Giordani per la prima delle tre lezioni di autodifesa riservati al genere femminile, che da ben 15 anni l’associazione sportiva “I draghi” – in collaborazione con il centro antiviolenza “Città delle donne” – organizza nella nostra città. Un corso gratuito e aperto a tutte, che quest’anno acquista acquisisce ancora più valore dopo i recenti fatti di cronaca.

“Un tempo Piacenza era una città sicura – ci dice una donna -. C’era solo un po’ di timore nel girare dalle parti della stazione. Oggi, invece, leggiamo di continua aggressioni anche in zone trafficate della città. Siamo qui per imparare i giusti comportamenti da adottare in caso di pericolo”.

Le prossime lezioni sull’autodifesa sono in programma sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre alle ore 14.00.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI