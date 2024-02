Donne nella scienza, omaggio del Centro antiviolenza: “Contro gli stereotipi”

Domani, domenica 11 febbraio, è la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Un giorno per riflettere sul passato solcato dalle orme di tante donne ai vertici di conquiste scientifiche; sul presente, che vede impegnate donne i cui meriti sono stati riconosciuti in tantissimi ambiti delle discipline STEM; ma anche sul futuro di giovani ragazze e donne che sceglieranno di portare il proprio contributo al mondo scegliendo corsi di laurea e carriere tradizionalmente maschili.

Un omaggio a tutte le donne che sono state e che saranno un esempio di quanto il femminile possa contribuire allo sviluppo ed al progresso della scienza oltre gli stereotipi, arriva dalle Operatrici del Centro antiviolenza di Piacenza – Associazione La Città delle Donne.

“Il nostro impegno è affinché la parità di genere possa imporsi a tutti i livelli e settori sociali nei quali la donna deve essere libera ed incoraggiata a trovare la propria strada in tutti i settori – si legge nel comunicato del Centro antiviolenza – per combattere quegli stereotipi che ci vorrebbero, ancora troppo spesso, persone arrendevoli e servizievoli, poco combattive e desiderose di protezione”.

Le iniziative del Centro antiviolenza – Con il Progetto DIV.E. – Divenire per Essere – sostenuto dalla Regione Emilia Romagna nel corso del 2024 verranno proposte iniziative in favore dell’accesso e della qualificazione delle donne in attività lavorative in tutti gli ambiti. Azioni per sensibilizzare e divulgare una cultura che rafforzi il ruolo delle donne nella società, per le pari opportunità negli ambiti lavorativi, contro la violenza economica e sull’utilità di una conoscenza in ambito finanziario, sulle possibilità di informazione e formazione per un approccio qualificato al lavoro ai fini della valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nel lavoro.