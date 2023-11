Centro antiviolenza: “Per le donne abbiamo bisogno di parole dagli uomini”

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, riceviamo e pubblichiamo la lettera del Centro antiviolenza di Piacenza “La città delle donne” in risposta alla riflessione pubblicata nei giorni scorsi dal direttore editoriale del gruppo Libertà Gian Luca Rocco, in cui esorta la popolazione maschile ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a una cultura collettiva che rischia di legittimare l’escalation di casi di violenza sulle donne.

Grazie!

Grazie da noi e grazie a nome di tutte le donne che affianchiamo nel percorso di riscatto dalla violenza subita. Grazie perché, per una volta, non ci poniamo il problema dell’aggettivo adatto attribuibile ad una persona uomo, quindi: grazie uomo sensibile! Grazie perché solo con la sensibilità e l’empatia è possibile un’ampia elaborazione all’interno di un determinato contesto. Grazie perché nelle riflessioni e nei dibattiti pubblici si contendono teorie, si attaccano pensieri, si contraddicono affermazioni, si ribadiscono concetti personali nella ferma convinzione della loro giustezza, senza mai porsi nell’ottica di una vera, timorosa, sincera, spudorata, spaventosa, non autoreferenziale, analisi personale. Grazie perché siamo stanche di parole che vogliono raccontarci, accusarci, giustificarci, aggredirci, addolcirci, ammansirci e stuzzicarci, offenderci o difenderci. Grazie, perché basta! Abbiamo bisogno di parole che non entrano nel nostro essere quali donne, ma escono invece dall’essere quali uomini. Grazie perché le parole giuste sono importanti e così rare! Centro antiviolenza di Piacenza “La città delle donne”