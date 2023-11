Salsomaggiore, donna uccisa a colpi di mazza da baseball. Fermato il marito

L’ultimo caso di femminicidio arriva da Salsomaggiore Terme, a pochi chilometri della nostra provincia, dove una donna indiana di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball questa mattina intorno alle 9.30.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la vittima è stata aggredita dal marito che l’ha colpita più volte al corpo e alla testa.

Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto. Il marito è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il presunto autore del femminicidio è stato bloccato da un carabiniere donna, libera dal servizio. La militare, richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima, è intervenuta da sola. Ha bloccato l’uomo, poi è stata coadiuvata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore immediatamente sopraggiunto.

Il tempestivo intervento non è bastato a salvare la vita della 66enne.

L’uomo avrebbe aggredito la donna in casa, di fronte anche ad alcuni familiari, e la vittima, nel disperato tentativo di salvarsi, sarebbe poi scesa in strada per chiedere aiuto. Il marito l’avrebbe però raggiunta e continuato a colpirla, sino a ucciderla.

