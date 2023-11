“Cambiamo questa società patriarcale”. In 200 alla biciclettata Critical mass

“Lo stupratore non ha colore”. “Non tutti gli uomini, ma sempre uomini”. “È stato il vostro bravo ragazzo”. “E ti diremo ancora un altro No”. Sono solo alcuni dei messaggi scritti sui cartelli che i circa 200 manifestanti hanno portato tra le vie del centro storico per dire basta alla violenza di genere, per dire basta ai concetti di possesso e prevaricazione. Dai giardini Margherita ha preso vita la manifestazione in bicicletta “Critical Mass” organizzata dal collettivo femminista R-Esisto.

Durante il pomeriggio sono risuonati i nomi delle 105 donne uccise quest’anno per mano di uomini che dicevano di amarle e invece le hanno strappate alla vita. “Non Tragedie, ma risultato di una società patriarcale che va cambiata dal suo profondo” secondo l’attivista Giulia Sacchetti che ha dato il via alla manifestazione partecipata da tanti giovani, ragazzi e ragazze insieme per una battaglia comune.