Passano a 36 i posti letto convenzionati per anziani. Risorse per 590mila euro

Passa da 28 a 36 il numero di posti letto a disposizione degli anziani del territorio. “Piacenza per gli anziani” è infatti il nuovo protocollo, firmato nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che rinnova ed amplia il “Progetto Piacenza”: viene così potenziato l’intervento che offre la possibilità di inserire nelle case di riposo, con retta agevolata, le persone della terza età non autosufficienti che sono in lista di attesa per un regolare posto convenzionato. Grazie all’adesione di nuove realtà, che vanno a sommarsi alle strutture aderenti fin dall’inizio del progetto originario, nel 2015, aumenta il numero di posti letto.

L’incontro per la firma del protocollo, che ha una durata triennale e un impegno di risorse pari a 500mila euro, vede protagonisti Fondazione e Crédit Agricole Italia, che sostengono il protocollo, la Consulta diocesana delle Opere socio assistenziali di Piacenza e Bobbio, i comuni di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola. Si aggiungono la Cra Azienda Speciale del comune di Vernasca, Pio Istituto Archieri Moruzzi Boriani Rapuzzi ETS di Monticelli e Cra Gardenia e Melograno- Pro.ges di Borgonovo.

“Negli ultimi anni pandemia e aumento delle utenze energetiche hanno acuito il bisogno delle famiglie e degli anziani a cui il progetto è rivolto – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi – abbiamo dunque ritenuto di potenziarlo. “Il nostro impegno va nella direzione del sostegno concreto al tessuto economico e sociale del territorio – aggiunge Giacomo Ferrini, direttore regionale Piacenza Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia