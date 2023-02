Pazienti diabetici, Ausl: “Vaccinazioni dedicate in sette sedi del territorio”

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da eccessive concentrazioni di glucosio nel sangue che possono influenzare, tra le altre cose, anche il corretto funzionamento del sistema immunitario. I pazienti diabetici sono maggiormente esposti a diverse malattie infettive e necessitano, quindi, di essere protetti da tali rischi attraverso la vaccinazione.

Sulla base delle raccomandazioni del “Piano regionale di Prevenzione vaccinale”, anche ai piacentini presi in carico dal reparto di Diabetologia o da una delle sedi territoriali, l’Ausl ne consiglia alcune. Per favorire l’adesione dei pazienti, l’Igiene e Sanità pubblica offre l’opportunità di vaccinarsi in sette sedi territoriali, con cadenza periodica: Piacenza, Bettola, Borgonovo, Cortemaggiore, Carpaneto, Monticelli e Fiorenzuola.

Per fissare un appuntamento i pazienti diabetici possono chiamare il numero 0523.317981 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 o inviare una email all’indirizzo [email protected] Per informazioni sulle vaccinazioni raccomandate: https://www.ausl.pc.it/it/comunicazioni-ed-eventi/news/vaccinazioni-dedicate-per-proteggere-i-pazienti-diabetici.