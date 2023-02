“Come sta il turismo a Piacenza?” L’analisi a Nel Mirino. Stasera su Telelibertà

Come sta il turismo a Piacenza? L’emergenza sanitaria e la crisi economica lo avevano fatto precipitare, poi c’è stata la leggera ripresa, ma è sempre bene analizzare il momento, specialmente in seguito a un periodo di enorme difficoltà, per ascoltare, farsi delle domande, darsi delle risposte. Esattamente quello che farà questa sera la puntata di “Nel Mirino” che, come ogni venerdì, torna puntuale alle ore 21 su Telelibertà. Criticità, proposte, iniziative nel mondo del turismo Piacentino verranno affrontate dal direttore Nicoletta Bracchi insieme agli ospiti della puntata: il giornalista di Telelibertà Thomas Trenchi, l’assessore alla cultura, turismo e marketing territoriale del Comune di Piacenza, Christian Fiazza, il capo delegazione del Fai di Piacenza Letizia Anelli, e la presidente di Federalberghi Piacenza Ludovica Cella. Non mancherà il punto di vista di Luisa Precivale, referente del Touring Club Piacenza. Nel confronto tra gli ospiti si cercherà di capire come migliorare la fruizione turistica piacentina. Non mancherà lo sguardo del turista che arriva in città.

Le repliche di “Nel Mirino” andranno in onda sabato alle 9 e alle 17 e domenica alle 18. Le puntate di Nel Mirino si possono rivedere grazie all’on demand sul sito Teleliberta.tv.