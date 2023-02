Logistica, accordo tra SiCobas e Logidea: aumenti salariali e stabilizzazioni

Per ventisette lavoratori precari del parco logistico di Castel San Giovanni è in arrivo la stabilizzazione. In virtù di un accordo siglato tra Logidea Srl e il sindacato S.I.Cobas, 27 lavoratori che prestano servizio nel magazzino Geodis vedranno finalmente trasformato il loro contratto precario in contratto a tempo indeterminato. L’accordo, che prevede dieci punti, non interessa solo i 27 precari ma circa 700 lavoratori impiegati su 3 blocchi del magazzino Geodis. Tra i vari punti l’accordo prevede il riconoscimento di un super-minimo del valore di venti euro mensili a partire dal mese di febbraio. “Tale somma – fanno sapere dal sindacato che ha siglato l’accordo di secondo livello – si innalzerà a 50 euro il primo gennaio 2024, a titolo di riconoscimento ulteriore per gli anni di sacrificio, a tutti i lavoratori che abbiano maturato un anno di lavoro con inquadramento al livello 4”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’