Il Carnevale Bobbiese porta nel borgo 7mila persone: “Sembra Ferragosto”

Un aereo è atterrato a Bobbio. La compagnia? La Air Ciuc. Ok ok, è scoppiato il Carnevale Bobbiese. Vietato offendersi, rigorosamente vietato prendersi sul serio. Sfila un orso polare bianco candido. Giusto, va tutelato. Poi giravolta e siamo nel Sessantotto o giù di lì: gli hippie di Bobbio partono in roulotte e portano con loro l’attualissimo “Stop alla guerra”. Un cane ha la criniera: è un bel leone. Uno Spiderman sfila veloce tra le ragnatele, forse insegue la Banda Bassotti, o forse i draghi dei Levratti e i fattori di Marsaglia. Spazio alla musica: i Blues Brothers da Santa Maria fanno ballare anche i sassi. Da Mezzano Scotti il carro omaggia la serie tv Peaky Blinders. Ma poi ognuno si inventa qualcosa: l’intera e originale barca di Popeye è costruita interamente da Roberto Pasquali. “Mai visto tanta gente, questo è un Ferragosto, ci saranno settemila persone”, dice Giovanni Alberti della Pro loco. Tutto finito? Macché. Si torna a ballare il 25 sera negli spazi della Gamma. Poi il 26 altro giro e altra sfilata, dalle 14.30.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’