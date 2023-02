Ordine avvocati, Livera eletto presidente: “Aiutare cittadini verso la riforma Cartabia”

È l’avvocato Franco Livera, 59 anni, il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza. L’elezione, da parte del nuovo consiglio nominato sabato scorso, è avvenuta oggi, mercoledì 22 febbraio, all’unanimità. Eletti anche gli avvocati Renato Caminati nel ruolo di segretario e Elisabetta Leviti come tesoriere.

Tra i primi obiettivi quello di aiutare i colleghi e tutti gli operatori della giustizia, e i cittadini, a gestire i cambiamenti introdotti dalla riforma Cartabia, che incide significativamente su rito procedurale e giustizia sostanziale, sia in ambito covile che penale.

Il neo presidente ha espresso anche parole di ringraziamento per il precedente consiglio – del quale alcuni componenti in segno di continuità sono stati rieletti – e per l’avvocato Giuffrida, presidente uscente.