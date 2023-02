Svaligiati due negozi di bici a Castel San Giovanni, bottino da 35mila euro IL VIDEO

Ancora un furto di biciclette al negozio Ciclosport di Castel San Giovanni, in via fratelli Bandiera. Tre ladri si sono introdotti dopo aver spaccato una vetrina e sono fuggiti con quattro biciclette del valore complessivo di circa 25mila euro.

Il negozio aveva già subìto altri furti, a maggio e novembre 2022; in un caso i carabinieri erano riusciti a recuperare le biciclette rubate.

La stessa banda ha poi preso di mira un altro negozio in piazzale Gramsci, Magnani Cicli: in questo caso i ladri hanno praticato un foro nella saracinesca del magazzino, sono entrati e hanno portato via tre biciclette per un valore di 10mila euro.

Indagano i carabinieri.