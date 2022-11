Castel San Giovanni, rubate 10 bici per 30mila euro. GUARDA IL VIDEO

Secondo colpo nel giro di sei mesi al negozio di biciclette Ciclosport, in via Fratelli Bandiera a Castel San Giovanni.

Quattro malviventi sono entrati nel punto vendita, nella notte dell’11 novembre, dopo aver scardinato la porta di ingresso. Hanno agito in pochi minuti razziando dieci biciclette per un valore complessivo di 30mila euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere del negozio. Uno di loro ha agito a volto scoperto. Il proprietario è intervenuto dopo dieci minuti dal colpo, allertato dal sistema d’allarme, ma la banda si era già dileguata a bordo di un furgone su cui aveva caricato la refurtiva. A maggio scorso lo stesso negozio aveva subito una spaccata. Anche in quell’occasione erano sparite una decina di bici elettriche.