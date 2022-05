Castel San Giovanni: spaccata in negozio, sparite bici elettriche per 30mila euro

Spaccata nella notte a Castel San Giovanni in un negozio di biciclette, Ciclosport, in via Fratelli Bandiera. I malviventi, con scure e martello, hanno infranto la vetrina del locale e si sono impossessati di biciclette elettriche per un valore di circa 30mila euro. L’allarme del negozio è scattato alle 3.40 di notte ma potrebbe essere stato manomesso, ai titolari non sono arrivate notifiche sui telefoni e così, si sono accorti del colpo questa mattina al momento dell’apertura. Accanto ai bidoni dei rifiuti sono stati trovati gli attrezzi utilizzati per infrangere la vetrina. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.

