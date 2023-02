Tempi di attesa per visite oculistiche, Beccia: “Nessun posto libero sino a fine anno”

Stop alle prenotazioni delle visite oculistiche con il servizio sanitario pubblico. Mercoledì mattina alle 9,30 chi ha provato a fissare un appuntamento si è sentito rispondere che, per il momento, non ci sono più posti disponibili sino a fine anno. L’allarme è lanciato dal sindaco di Ottone, Federico Beccia, che è anche medico generico ed ha provato invano a prenotare visite per pazienti anziani. Ma anche altri si sono trovati a fare i conti con questa situazione, che contraddice il report del monitoraggio dei tempi di attesa della sanità pubblica in Emilia-Romagna, da dove emerge in generale una situazione piacentina molto positiva. Anche Gloria Zanardi, consigliere comunale di Piacenza, ha presentato un’interrogazione sui tempi lunghi delle visite e sulla situazione rosea presentata da Ausl.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’