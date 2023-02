Distribuzione diretta dei farmaci: riaprono Podenzano e Monticelli

La distribuzione diretta dei farmaci amplia la presenza sul territorio per essere sempre più al fianco dei cittadini. Riaprono, infatti, con presenza di farmacisti i punti di erogazione a Podenzano e Monticelli, due punti chiave del territorio per densità di popolazione assistita e delocalizzazione rispetto alla città.

Gli utenti potranno quindi rivolgersi alla Casa della salute e della comunità di Podenzano, in via Dante Alighieri, 18 / 20, il venerdì dalle 9 alle 13.

A Monticelli, la distribuzione nella Casa della salute e della comunità di viale Guglielmo Marconi, 3, verrà effettuata il lunedì dalle 9 alle 13.

Le riapertura arricchiscono la rete di servizi che si compone di:

– due punti di erogazione a Piacenza, all’ospedale di Piacenza in via Taverna, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e alla sede di piazzale Milano 2 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

– il punto di distribuzione dell’ospedale di Fiorenzuola in via Roma 29 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

– quello del presidio di Castel San Giovanni in viale 2 Giugno, 2 aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

– il punto nella sede ospedaliera di Bobbio in viale Garibaldi, 3 aperto il mercoledì dalle 9 alle 13.

“Siamo molto felici di poter ritornare alla normalità dopo la sospensione nel periodo pandemico – sottolinea Alessandra Melfa, direttore Farmacia territoriale – La distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti dimessi dall’ospedale, ai soggetti cronici e ai cittadini con piani terapeutici è un servizio prezioso che, con la riapertura dei punti di Podenzano e Monticelli, torna a essere completamente fruibile e a disposizione della cittadinanza. Abbiamo scelto, inoltre, di offrire un’apertura ampia con la presenza di un nostro professionista dalle 9 alle 13, quindi per l’intera mattinata, in modo da garantire l’accesso al servizio a tutti coloro che ne hanno necessità. Essere vicini alle persone, soprattutto le più fragili e gli anziani, con offerte territoriali di prossimità e una presenza sempre più consolidata, è una filosofia aziendale che da sempre abbracciamo e lavoriamo per soddisfare aumentare il benessere dei cittadini”.

Il servizio di distribuzione diretta dei farmaci consente di iniziare o continuare la terapia prescritta dal medico dell’ospedale o dell’ambulatorio, senza dover ricorrere subito al medico di famiglia. Il piano terapeutico personalizzato è una prescrizione che viene rilasciata dopo visita specialistica, da medici di Centri specialistici aziendali autorizzati o da Centri extra aziendali. Con la distribuzione diretta, sono inoltre seguiti pazienti con malattie rare, fibrosi cistica e in assistenza domiciliare.

L’elenco completo dei punti di distribuzione con orari di apertura e contatti è consultabile sul sito dell’Azienda Usl nell’assistenza farmaceutica.