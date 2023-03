Il cardinale Zuppi: “Non voltiamoci dall’altra parte, la guerra riguarda tutti”

“Il nostro pensiero va a tutte quelle persone che sono dovute scappare dalle loro terre dove desiderano tornare al più presto, a quelle persone rimaste a combattere. Preghiamo perché cessi il tempo della violenza e inizi quello della pace”. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha aperto ieri sera la veglia per la pace in San Giuseppe Operaio. Mille persone hanno partecipato all’appuntamento voluto, già la scorsa estate, da Giancarlo Bianchini, il fondatore dell’Assofa mancato lo scorso dicembre. Bianchini con il cardinal Zuppi aveva partecipato nei primi anni ‘90 ai tavoli di lavoro che portarono alla risoluzione di pace in Mozambico, sotto la guida della Comunità di Sant’Egidio.

Il cardinale Zuppi ha evidenziato come la guerra riguardi tutti: “Pensavamo che la pandemia fosse lontana e invece abbiamo visto cosa è accaduto, la guerra è una pandemia, non solo quella in Ucraina ma anche la cosiddetta terza guerra mondiale, come la chiama papa Francesco, che si sta svolgendo spezzettata in varie parti del mondo. Non possiamo abituarci alla violenza e alla guerra perché voltarci dall’altra parte sperando che non ci raggiunga significa essere complici”.

Cosa possiamo fare dunque? “Non dobbiamo pensare che le decisioni siano prese solamente dai potenti, anche noi abbiamo la responsabilità di chiedere la pace nella nostra vita quotidiana prima di tutto con la preghiera. La guerra è qualcosa che che dobbiamo sconfiggere con l’arma dell’amore per questo tutti noi possiamo essere artigiani di pace”

Il cardinale Zuppi ha ricordato la figura di Giancarlo Bianchini: “Sono qui per onorare il sacramento dell’amicizia che mi ha unito a Giancarlo, uno che il paradiso lo ha trovato specchiandosi negli altri, soprattutto nei più deboli”.

Presenti alla veglia anche il vescovo Adriano Cevolotto, il vescovo emerito Gianni Ambrosio, e tra gli altri, i rappresentanti di Assofa, Sermig di Torino, gli scout e i rappresentanti comunità religiose cristiane ortodosse e metodiste.