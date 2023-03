“Al Comune chiediamo una comunità energetica con i poli scolastici piacentini”

“La nostra rabbia è energia rinnovabile”.

È lo slogan che ha accompagnato stamattina i giovani e gli ambientalisti nelle piazze di tutto il mondo, tra cui Piacenza. A cinque anni dal primo “Climate Strike” di Greta Thunberg, la richiesta non è cambiata: contrastare la crisi climatica. Il corteo, organizzato da Fridays For Future Piacenza, ha raccolto circa un centinaio di giovani ed esponenti di diversi comitati per l’ambiente piacentini. Dal Liceo Respighi si è diretto sul Pubblico Passeggio, toccando poi via Giordani e arrivando fino in Piazza Cavalli.

“A livello territoriale – ha spiegato il referente di Fridays For Future Piacenza, Luca Casana – faremo una proposta al comune di realizzare una comunità energetica sostenibile con i poli scolatici piacentini”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI