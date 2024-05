Transizione energetica, il Comune di Piacenza avvia il Labtec: “Percorso condiviso”

Grazie a un finanziamento regionale di 20mila euro, il Comune di Piacenza, insieme ad altri 12 enti, avvierà il progetto Labtec (Laboratorio territoriale per l’energia condivisa) con il supporto dell’Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile): un percorso di incontri che mira a promuovere una “riflessione sulla transizione energetica, le opportunità associate e il contributo attivo che ogni cittadino può dare per la decarbonizzazione e il contrasto al cambiamento climatico”. All’interno dello stesso budget, l’Aess si occupa di elaborare il piano energetico comunale.

APPUNTAMENTI

Il ciclo di incontri partirà mercoledì 29 maggio alle ore 20:30, con il primo evento intitolato “La transizione energetica e le strategie di riduzione delle emissioni: le azioni di mitigazione“, che si terrà a palazzo Farnese. Il secondo incontro, programmato il 20 giugno, sarà incentrato sul tema “Condividere l’energia localmente: istruzioni per l’uso“. La partecipazione agli incontri del Labtec è gratuita, previa compilazione di un modulo dedicato. Le informazioni relative al laboratorio territoriale e ai temi trattati saranno comunicate attraverso il “Bollettino di Comunità”, pubblicato mensilmente sul sito web del Comune di Piacenza. Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected].

OBIETTIVI

“Il Labtec di Piacenza rappresenta un ulteriore passo avanti nelle iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale per supportare la transizione energetica del territorio. Questo progetto – spiega l’assessora all’ambiente Serena Groppelli – punta a coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e imprese interessate a partecipare alla costituzione di iniziative locali di energia condivisa. Tra queste iniziative rientrano i gruppi di autoconsumo collettivo e le configurazioni di comunità energetiche rinnovabili”.