Borgonovo, oltre 300 ragazzi da tutta Italia per una maxi sfida di robotica coi Lego

Si chiama “Superpowered” la maxi sfida, all’interno del campionato First Lego League Italia, che nella palestra dell’Istituto tecnico Volta di Borgonovo sta impegnando oltre trecento ragazzi in arrivo da tutto il nord ovest Italia. I ragazzi sono impegnati in una maratona tutta dedicata alla robotica e alle sue applicazioni nel campo dell’energia, per un mondo più sostenibile. Tra le trenta squadre in gara il Polo Volta della Val Tidone partecipa con ben cinque formazioni. Le squadre vincitrici avranno accesso, il prossimo fine settimana a Piacenza Expo, alla finalissima nazionale della First Lego League Italia. A Borgonovo la gara (che a livello nazionale sta coinvolgendo oltre 2.500 studenti) è stata organizzata da Artù Onlus e Istituto superiore Volta della Val Tidone, diretto dalla preside Simona Favari, con il patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e il supporto di numerosi sponsor, tra cui anche Confindustria che al Volta ha finanziato diversi laboratori.

