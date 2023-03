Caro bollette, a Castel San Giovanni contributi per 47 micro imprese

Sono 47 le micro imprese di Castel San Giovanni che hanno ottenuto un contributo “abbatti bollette”. Ognuna ha ricevuto un contributo che va da un minimo di mille ad un massimo di duemila euro, per un totale di 72 mila euro messi a disposizione dalle casse del Comune. Potevano fare domanda attività di artigianato, non alimentari, che forniscono servizi alla persona, al consumatore finale, oppure ancora fornitrici di servizi alla casa e ai veicoli. Molte di queste micro imprese, vedi parrucchiere estetiste idraulici meccanici, a causa della pandemia nei due anni precedenti anni avevano dovuto affrontare chiusure prolungate che in alcuni casi avevano inciso pesantemente sul fatturato e quindi sulla tenute dell’attività stessa.

