Aviaria, un gabbiano e una poiana positivi. “Nessun problema negli allevamenti”

Non è al momento emergenza, ma c’è un altro stato di allerta nel Piacentino. Sono stati infatti trovati in provincia, precisamente in collina-montagna e lungo il Po, una poiana e un gabbiano positivi all’aviaria, influenza di tipo A ad alta patogenicità codificata con la sigla H5N1. Il dottor Marco Delledonne, direttore del dipartimento di salute pubblica dell’Ausl, spiega: “Subito sono stati fatti test anche negli allevamenti vicini, sono tutti negativi. Gabbiano e poiana, trovati alcuni settimane fa, sembrano al momento casi isolati. Per precauzione invitiamo a non toccare animali che non si muovono, restano fermi. Segnalateci”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’