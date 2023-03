Colpi di mattone sull’auto di una donna, bloccato da un gruppo di ragazzi

Una donna si è trovata a fronteggiare un uomo che con un mattone le stava vandalizzando l’auto. L’episodio, inquietante, è accaduto in pieno giorno nel parcheggio di via I maggio a Castel San Giovanni. Provvidenziale è stato l’intervento di un gruppo di ragazzini nordafricani che, vedendo la donna in difficoltà, si è avvicinato trattenendo di fatto l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri.

“In caso contrario – dice Assunta Silvia Salerno, suo malgrado protagonista di quanto accaduto – non so cosa sarebbe potuto accadere”. “Avevo appena finito di lavorare – dice Salerno che è responsabile zonale del patronato Inas Cisl di via fratelli Bandiera – sono andata a riprendere l’auto nel parcheggio di via I maggio e quando mi sono avvicinata ho trovato un uomo con in mano un grosso calcinaccio e l’auto tutto distrutta”. Quando la donna ha iniziato gridare l’uomo si è alterato. La situazione si è surriscaldata oltremisura. “Nessuno dei passanti si è fermato, solo un gruppo di ragazzini nordafricani si è avvicinato” racconta Salerno.