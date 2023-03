Piscina coperta di Rivergaro quasi pronta. Si potrÃ  collegare a una palestra

Un’accelerazione c’è stata per arrivare a vedere l’acqua nella piscina coperta di Rivergaro, la prima in Valtrebbia. L’ultimo contatto con Ireti è di ieri mattina: ora si può fare richiesta per l’installazione del contatore, il tassello prima della messa in posa del telo e poi del collaudo finale. Ci sono alcune curiositĂ da rilevare: accanto all’area della vasca grande, formata da 5 corsie da 25 metri ciascuna, c’è giĂ la predisposizione per un futuro ampliamento dedicato a una nuova palestra. Altra chicca: la vasca piĂą piccola, alta un metro e 20, è stata realizzata per accogliere anche i corsi di hydrospinning. L’assessore Andrea Gatti: “Speriamo di poter dare l’opera ai rivergaresi, e non solo, il prima possibile”.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’