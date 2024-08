Rifiuti abbandonati a Rivergaro, in arrivo nove multe grazie alle telecamere

Nonostante il cambiamento dei bidoni in piazza Dante, a Rivergaro l’inciviltà persiste. Così, poche settimane dopo l’introduzione dei nuovi contenitori per i rifiuti, si vedono di nuovo buste e sacchetti di immondizia accumulati nel centro del paese.

Ma questa volta sono in arrivo le sanzioni.

la denuncia di giampaolo maloberti

Il consigliere di minoranza Giampaolo Maloberti ha fatto notare la situazione su Facebook e Instagram, mettendo nuovamente in dubbio l’efficacia dei nuovi bidoni “intelligenti”, che presto consentiranno di gettare i rifiuti tramite una tessera apposita.

Le fotografie impietose pubblicate dal consigliere non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Sui social scrive: “I cassonetti sono nuovi, ma il problema no. La discarica a cielo aperto in piazza rimane. Ma Rivergaro non è Scampia”.

I bidoni di piazza Dante sono da tempo al centro del dibattito tra maggioranza e minoranza. Il progetto iniziale era quello di usare bidoni interrati, proposta sostituita nel tempo da quella di bidoni “intelligenti” uniti all’introduzione della tariffa “puntuale” dei rifiuti, dove ognuno paga in base alla quantità di materiale conferito.

la posizione del sindaco andrea gatti

Tuttavia, il sindaco Andrea Gatti non è d’accordo e sostiene che si tratta di un episodio isolato, causato da incivili che sono riusciti a ostruire le aperture dei bidoni. Spiega, infatti: “I sacchi si sono ammucchiati perché qualcuno ha pensato bene di conferire in maniera scorretta e più del dovuto nei bidoni dell’indifferenziato, incastrando grossi sacchi negli sportelli e rendendo inutilizzabili i contenitori. Invece di condannare questi incivili, Maloberti, che non manca di fare sterile polemica, dà la colpa all’amministrazione comunale.”

Il sindaco fa sapere che le telecamere di sorveglianza hanno catturato nove trasgressori, di cui sei attività commerciali e tre cittadini, a cui verranno notificate a breve le sanzioni di carattere amministrativo.