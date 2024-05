Affidati a Ireti i servizi idrici nel Piacentino fino al 2040: “Ridurre le perdite nella rete”

Ireti Spa si è aggiudicata la gara per i servizi idrici integrati per i Comuni di Piacenza e provincia. Atersir ha infatti proceduto all’aggiudicazione a favore dell’azienda della gara per l’affidamento in concessione che comprende 46 enti locali per oltre 284mila abitanti. L’incarico prenderà avvio il 1° gennaio 2025 e avrà una durata di 16 anni, fino al 31 dicembre 2040.

Il valore stimato del servizio è di un miliardo e 254 milioni di euro. Ireti, società del Gruppo Iren, nel proprio piano prevede importanti investimenti sulle reti e gli impianti del ciclo idrico integrato per un valore di circa 385 milioni di euro.

Gli interventi previsti

“Siamo soddisfatti per l’esito della gara – dichiara l’amministratore delegato di Ireti Fabio Giuseppini – che conferma ulteriormente l’impegno di Iren sul territorio emiliano. Ireti ha proposto un piano di investimenti importante che comprenderà il rinnovo di oltre mille chilometri di rete, le interconnessioni di acquedotti al fine di migliorare la resilienza dell’intero sistema idrico a fronte di crisi idriche o problemi di carattere qualitativo delle fonti, interventi volti a ridurre gli sversamenti in corrispondenza degli scolmatori più critici oltre ad interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla ulteriore riduzione delle perdite idriche con l’importante obiettivo di scendere al 17% entro il 2040.”