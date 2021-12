“Quanta acqua preleva Ireti dall’Alta Val Nure? Mistero sui misuratori elettronici”

“Ireti ha installato i misuratori della portata delle acque dell’alta Val Nure? lo verifichiamo”. L’associazione “Acqua e ambiente” di Ferriere interviene sul tema che è stato riportato in auge da Legambiente, No Tube e Amici del Nure sul quotidiano Libertà il 9 novembre in cui asserivano di come la secca del torrente Nure fosse conseguenza dei prelievi idropotabili effettuati oltre il consentito dal torrente Lardana. “Noi – osserva l’associazione ferrierese – eravamo a conoscenza dell’atto di transazione sottoscritto il 2 novembre 2017 da Ireti spa e dai Comunelli di Rocca, San Gregorio e Cassimoreno il cui articolo 10 stabiliva che “iReti si impegna ad installare agli ingressi delle vasche di raccolta di Toni, entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso due misuratori elettronici della portata delle acque, a rendere in questo modo accessibili e disponibili i dati in tempo reale mediante la loro pubblicazione sul sito web. L’articolo di Libertà ha quindi destato curiosità, perciò ci stiamo informando sull’effettiva installazione dei due misuratori, che rappresenterebbe una garanzia per tutte le parti”. Sul tema degli invasi, l’associazione ritiene che “una diga a Olmo possa essere realizzata soltanto dietro parere favorevole dei comuni eventualmente interessati, quali Bettola e Farini”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà