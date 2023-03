Castel San Giovanni, Donini: “Nessun depotenziamento dell’ospedale”

“Nessuna intenzione di depotenziare questo ospedale che è e deve restare un’eccellenza.” Questa in estrema sintesi la rassicurazione che l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini ha portato agli amministratori, ai medici e a tutto il personale che ruota attorno all’ospedale di Castel San Giovanni, Donini ha fatto visita questa mattina al presidio ospedaliero unico della Val Tidone, anche dopo le sollecitazioni dei consiglieri regionali leghisti Matteo Rancan e Valentina Stragliati che da diverso tempo sollecitavano la sua presenza a Castello.

Sulla questione, di non facile risoluzione, dell’apertura solo mezza giornata del Pronto Soccorso, Donini non ha dato false speranze. Al momento si prosegue cioè con l’apertura h12. Sui timori mai sopiti di un possibile depotenziamento del nosocomio valtidonese Donini ha assicurato: “Stiamo aumentando gli interventi chirurgici, quelli ambulatoriale e le prestazioni mediche anche rispetto al 2019. Questo è inoltre un presidio unico per la medicina di genere, ospedale della donna, che qui trova sua collocazione e verticalizzazione in ambito di professionalità impiegate”.