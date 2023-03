“L’intelligenza artificiale è il futuro”. Sessanta studenti dell’Isii tra i robot del domani

“L’intelligenza artificiale è il futuro”. Basta questo per capire l’importanza del progetto di alternanza scuola e lavoro promosso dall’istituto Isii Marconi con Deenova, azienda di Gragnanino leader nell’ambito delle soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie. “Per i ragazzi un’occasione preziosa – le parole del professore Maurizio Galli -, un modo per mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso di intelligenza artificiale e capire se può diventare il loro futuro lavoro”. “Il corso, suddiviso in Machine learning e Deep learning, è molto impegnativo – sottolinea Galli, che insieme a Filippo Fantini dirige le lezioni in classe -, i ragazzi tornano oltre l’orario scolastico per affrontarlo. Abbiamo visto però che gli studenti sono molto interessati a queste nuove tecnologie perchè tramite loro vedono il futuro”.

Oltre alle lezioni a scuola, i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte hanno avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con gli esperti di Deenova con l’obiettivo di realizzare progetti che porteranno ad applicazioni pratiche per l’azienda. “Le competenze vanno coltivate e attraverso questo progetto diamo la possibilità agli studenti di creare applicazioni di intelligenza artificiale – il commento di Andrea Piraccini, general manager di Deenova -. Siamo nel settore della micrologistica e i nostri robot devono essere capaci di identificare le singole dosi di medicinali in maniera tale da essere correttamente impacchettato”.

All’interno della sala convegni di Confindustria circa sessanta studenti hanno presentato i progetti preparati durante l’esperienza in azienda di fronte al presidente di Deenova Giorgio Pavesi e il Chief information officier Marco Spelta.