Confindustria e università Cattolica, premio di laurea in memoria di Cesare Betti

Un premio di laurea in memoria di Cesare Betti, ex direttore di Confindustria Piacenza scomparso nel 2020 e convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale degli studenti e dei docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese.

Un’iniziativa – rivolta agli studenti di Global Business Management della Facoltà di Economia e Giurisprudenza – promossa dall’università Cattolica del Sacro Cuore, con il contributo di Confindustria Piacenza.

L’ateneo bandisce per l’anno accademico 2023/2024 un concorso per l’assegnazione del premio di laurea “Confindustria Piacenza in memoria di Cesare Betti” dell’importo di € 5.000 (omnicomprensivo degli oneri fiscali). Gli studenti che parteciperanno dovranno proporre una tesi di laurea con oggetto i modelli di business innovativi per l’internazionalizzazione delle imprese. Requisito per concorrere all’assegnazione del premio è quello di aver riportato una votazione di laurea almeno pari a 105/110.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, la cui scadenza è fissata per il 20 settembre 2024, sono da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Università Cattolica e dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail, in formato pdf e complete di allegati, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente costituita e composta da due docenti di ruolo designati dalla Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e da un membro designato da Confindustria Piacenza.

Il conferimento del premio sarà effettuato in occasione di un apposito evento entro il mese di dicembre 2024.