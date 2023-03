Nuovo asilo di Borgonovo: lavori aggiudicati entro maggio. Accoglierà 46 bimbi

Entro il 31 maggio dovranno essere aggiudicati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale di Borgonovo. L’opera, finanziata con due milioni e mezzo di euro dal Pnrr, sarà costruita di fianco all’attuale scuola materna di via Papa Giovanni XXIII, a cui sarà collegata tramite un corridoio a vetri. Potrà accogliere fino a 46 bimbi suddivisi in quattro sezioni, di una cui una per lattanti. La sua costruzione consentirà, tra le altre cose, di liberare spazi nella vicina materna dove potranno essere ricavate altre due sezioni, per un totale di una cinquantina di posti in più di materna. Il nuovo nido comunale sarà una costruzione a secco quasi del tutto in pannelli di legno. Sarà un edificio Nze (Net nero emissions) che vuol dire tendente a consumo energetico nullo con emissioni pari a zero. Il progetto è stato curato dall’architetto Giuseppe Oddi, dall’ingegnere Stefano Parenti e dalla ditta Geotest per la parte geologica.

