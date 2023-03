A Castello bonus anti-bollette per i commercianti. “Costi passati da 700 a 2mila euro”

C’è chi si è visto triplicare la bolletta della luce, chi durante la pandemia ha avuto crisi di liquidità, tanto da dover ricorrere a prestiti, chi ha vissuto nell’incertezza di non poter riaprire e chi ha potuto contare sull’aiuto insperato dei padroni di casa che hanno sospeso il pagamento dell’affitto.

Sono le voci di alcuni dei 47 titolari di micro imprese che sono stati ricevuti in Comune per la consegna del contributo abbatti bollette. Il bonus cioè che l’amministrazione comunale nei mesi scorsi aveva messo a disposizione delle micro imprese locali, per aiutarle a sostenere il caro energia. “Da noi – ha testimoniato Sergio Rossi a nome della moglie Maria Adelaide Zanelli, titolare di un centro estetico solarium – siamo passati dai precedenti 700 agli attuali 2.000 mila euro. Una cosa impressionante”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’