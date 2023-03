“AriAnuova” a Castel San Giovanni: escursioni, cene e laboratori per la gente

Escursioni in collina e lungo la via Via Francigena, cene medievali, laboratori di cucina, ma anche incontri per imparare a gestire l’ansia e per imparare ad ascoltarsi, fiaboterapia per adulti, mindfulness, e lezioni di tiro con l’arco. Sono alcune delle attività a cui AriAnuova, neonata associazione castellana, invita tutti a partecipare tra i mesi di aprile e maggio.

Le donne di AriAnuova si sono presentate ufficialmente alla città lo scorso fine settimana. Per farlo hanno scelto l’elegante cornice di Villa Braghieri. “Abbiamo organizzato una visita guidata che è stata molto seguita – raccontano – e abbiamo colto l’occasione di tanta partecipazione per mostrare la nostra rivista che si chiama IL Soffio dedicata alle donne, al territorio e ai nostri eventi”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’