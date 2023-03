“Il raduno della solidarietà”. A bordo delle 500 a favore di scuole, Unicef e della ricerca

“Il raduno della solidarietà”. Domenica 2 aprile si terrà il raduno promosso dal coordinamento di Piacenza del Fiat 500 club Italia che celebrerà i 25 anni di Progetto Vita. Ma non solo, il raduno sarà anche l’occasione per devolvere fondi al comitato provinciale di Unicef, all’ottavo circolo didattico e ad Angsa, associazione nazionale genitori soggetti autistici. “Un bellissimo evento reso straordinario dalla rete solidale che parte dalla passione per le auto e si sposa con la cultura delle carrozze, attraverso un percorso volto a sostenere chi opera a servizio del cittadino” le parole dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza.

Il raduno che vedrà la partecipazione di circa cento auto iconiche arriverà verso le 9.30 nel cortile di palazzo Farnese, dove gli iscritti avranno la possibilità di visitare il museo delle carrozze. Dopo un aperitivo con protagonisti i salumi Dop piacentini, il corteo di 500 partirà in direzione Ciriano di Carpaneto attraversando le bellezze cittadine e provinciali. “Passerà anche in piazza Cavalli che domenica farà da cornice al primo festival medioevale di Piacenza” precisa l’assessore Fiazza. “Un’iniziativa che come sempre organizziamo per fare del bene – spiega Lorenzo Achilli, referente del coordinamento piacentino del Fiat 500 club Italia -. Sarà il primo raduno di 500 cardioprotetto per celebrare l’eccellenza di progetto Vita”. “Piacenza è la città dove si sono salvate il più alto numero di persone grazie al defibrillatore: sono 340. Solo gli apparecchi però non salvano la vita, bisogna dire ai cittadini quanto sia facile utilizzarli e promuovere la cultura della prevenzione” commenta Ernesto Grillo, consigliere di Progetto Vita.

Domenica 2 aprile sarà anche la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e parte dei fondi ricavati durante il raduno saranno devoluti alla ricerca. “Come associazione Angsa abbiamo deciso di donare alla Fia, Fondazione italiana per l’autismo per la ricerca scientifica e a favore di tutti gli autistici” riferisce Lucia Cervato, a nome di Angsa Piacenza.