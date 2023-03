Blitz degli skinheads a Como, tutti assolti in appello. Anche i tre piacentini

Sono stati assolti i piacentini rinviati a giudizio per aver fatto irruzione insieme ad altri dieci militanti del “Veneto Fronte Skinheads” nella sede di un’associazione di Como che si occupa di accoglienza dei migranti. L’episodio si era verificato il 28 novembre 2017. I militanti avevano costretto i volontari ad ascoltare in silenzio la lettura di un comunicato di disapprovazione sull’attività svolta dall’associazione.

La sentenza è arrivata martedì 28 marzo a Milano alla Seconda sezione penale della Corte d’Appello. Nel febbraio 2022 il giudice aveva condannato tutti i 13 imputati a un anno e otto mesi e, per due di loro, un anno nove mesi e dieci giorni. Per i tre piacentini era già stato emesso anche un foglio di via obbligatorio da Como per tre anni. Tutti gli imputati avevano fatto ricorso in Appello alla sentenza di primo grado. Oggi la sentenza.