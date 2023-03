“Le benemerenze civiche alla memoria di Bianchini e Sforza Fogliani”

La benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”, conferita il 10 maggio di ogni anno in occasione della ricorrenza che rievoca l’annessione plebiscitaria della città al futuro Regno d’Italia nel 1848, sarà attribuita alla memoria dell’onorevole Giancarlo Bianchini e dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani.

Lo ha stabilito la commissione riunitasi nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, presieduta dal sindaco Katia Tarasconi e composta dalla presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, dai capigruppo consiliari e dai due membri esterni, in rappresentanza rispettivamente del tessuto sportivo e culturale: Robert Gionelli e Danilo Anelli.

“Abbiamo voluto rendere omaggio – sottolinea Tarasconi – a due figure autorevoli e stimate, di cui la nostra comunità ha pianto la scomparsa nei mesi scorsi, ricordando l’impulso fondamentale che ciascuno di loro ha dato, ben di là del proprio ruolo e delle proprie competenze specifiche, alla crescita economica e sociale della città, alla valorizzazione delle eccellenze locali, alla coesione e al senso di appartenenza. Giancarlo Bianchini e Corrado Sforza Fogliani sono stati entrambi interpreti di una visione lungimirante e di una sensibilità capace di anticipare i tempi, difendendo il senso di appartenenza e la profondità del legame con le nostre radici ma esortandoci, costantemente, ad allargare lo sguardo verso orizzonti più ampi. Nella diversità dei loro percorsi, che li hanno portati a raggiungere posizioni di vertice a livello nazionale, riconosciamo valori identitari importanti, a cominciare dall’amore per il territorio e dall’attenzione alle sue fragilità: per l’onorevole Bianchini, in primis attraverso la fondazione di una realtà straordinaria quale l’associazione Assofa e l’impegno nel volontariato; per l’avvocato Sforza tramite il sostegno generoso garantito, con la Banca di Piacenza, a innumerevoli progetti e iniziative di solidarietà, nonché di tutela del patrimonio culturale della collettività”.