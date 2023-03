Biodigestore, il comitato per il “no” scrive al ministro: “Verifiche sull’iter”

Il Comitato per il no al biodigestore ha scritto una lettera al ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo una “verifica sull’iter” che prevede la costruzione di un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti tra Arena Po, Cardazzo e Castel San Giovanni. I fautori del no muovono dubbi sul fatto che non verrebbero tenuti in conto alcuni vincoli preesistenti sul terreno dove il mega impianto dovrebbe essere costruito. C’è poi la paura che il biodigestore possa servire a trattare rifiuti da fuori regione. Questo causerĂ , secondo le previsioni dei sostenitori del no “grossi problemi di viabilitĂ .

Nel progetto – si legge sempre nella missiva – non viene proposto uno studio su tale tema, stante che la viabilitĂ locale è in sofferenza per la mancanza di tangenziali (tra cui quella di Castel San Giovanni) e percorsi che evitino i centri urbani”. Nel frattempo si attende di sapere quale è l’esito della procedura, su cui è competente a dare o meno l’autorizzazione finale, la Provincia di Pavia.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’