Scuola media di Ottone agli sgoccioli. A settembre ci saranno solo due alunni

Gli studenti della scuola media di Ottone a settembre saranno solo due, meno dell’anno scorso quando già si trovò in agosto una soluzione in extremis per garantire la sopravvivenza del sistema. Nel settembre 2024, non ci sarà neppure uno studente, guardando ai dati della primaria. Sulla scuola intanto pesa anche un’altra incognita, pesante. È quella della scuola materna: a settembre qui resterà solo un bimbo iscritto.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’